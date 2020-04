Frühjahrsputz im Tunnel: B12 vier Tage gesperrt

Ab heute muss der B12-Tunnel bei Kumreut (Lkr. Freyung-Grafenau) tagsüber für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Grund: turnusmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Sperrung dauert bis kommenden Freitag (17.4.).

Umleitung über Kumreut

An allen vier Tagen ist der Tunnel von 7.30 Uhr bis 16 Uhr nicht befahrbar. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Ortsdurchfahrt Kumreut umgeleitet. Der abendliche Verkehr könne aber durchfahren, so das Staatliche Bauamt in Passau.