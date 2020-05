vor 21 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Frühjahrsputz an der Wertach in Augsburg

Am Samstag in der Früh haben die städtischen Schleusenwärter in Augsburg den Wertachkanal und den Senkelbach wieder weitgehend trockengelegt. Jetzt stehen Reparaturarbeiten an. Wenn das Wasser weg ist, kommt viel Erstaunliches zu Tage.