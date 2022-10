Frühförderung in Nürnberg vor dem Kollaps

Wenn ein Kind in der Kita verhaltensauffällig oder aggressiv ist, muss es oft die Kita verlassen und soll in einer heilpädagogischen Tageseinrichtung betreut werden. Der "Verein für Menschen mit Körperbehinderung" Nürnberg kritisiert, dass das System die Kinder derart "scheitern" lässt, obwohl dies mit gezielter Förderung hätte verhindert werden können. "Wenn sich nicht bald etwas ändert, rollt eine Lawine auf uns zu. Es wird immer mehr Geld investiert, um Kinder aufzufangen, die im System gescheitert sind. Dabei wäre es viel sinnvoller, die Systeme so zu stärken, dass es gar nicht so weit kommt", sagt die Leiterin der Frühförderung des Vereins, Sabine Müller.

Immer mehr Kinder mit Entwicklungsverzögerungen

Schulrucksäcke und der passende Inhalt – Spenden für Kinder, deren Familien sich die teure Schulausrüstung nicht leisten können. Eine Mitarbeiterin des Vereins sortiert Knete, Stifte und Hefte ein. Eine kleine Hilfe, die der Nürnberger "Verein für Menschen mit Körperbehinderung" so nebenbei managt. Das Grundproblem des Vereins , so berichtet Sabine Müller beim Sortieren, liegt im Geld. Und: "Unser Thema hier in der Frühförderung ist, dass wir zunehmend mehr Kinder haben, die in ihrer Entwicklung verzögert sind, die aber keine wirkliche Diagnose haben wie zum Beispiel Down Syndrom oder andere Syndrome, die man diagnostizieren kann. Das sind Kinder, die in ihrer allgemeinen Entwicklung sehr verzögert sind und somit auch in den KiTas nicht zurechtkommen."

Armut in den Familien

31 Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Logopäden kümmern sich in der Nürnberger Südstadt um die Frühförderung von Kindern. Sabine Müller arbeitet seit 1991 bei dem Verein, der auch Werkstätten für Behinderte, einen Fahrdienst und Wohnheime in und um Nürnberg betreibt. Verstärkt kümmern sich die Kräfte des Vereins inzwischen um Kinder, die aus so genannten "ganz normalen Familien" stammen. "Wir haben ganz viele Familien, wo beide Elternteile arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen und wo die Kinder eigentlich den ganzen Tag untergebracht sein müssen", sagt Sabine Müller. "Wir haben ganz viele Eltern mit vielen Kindern, wo Armut ein Thema ist, wo Konsum von irgendwelchen Rauschmitteln ein Thema ist. Also, die Kinder sind oft aufgrund ihrer sozialen Herkunft wirklich in ihrer Entwicklung beeinträchtigt."

Warteliste mit rund 100 Kindern

Der Bedarf – nicht nur in der Stadt – ist riesig. Auch beispielsweise um Treuchtlingen, wo der Verein eine Förderstelle hat, steigt der Bedarf. Aber: Allein in Nürnberg hat der Verein rund 100 Kinder auf der Warteliste für die Frühförderung. Sabine Müller: "Und wir haben jede Woche im Moment zehn Neuanmeldungen. Das ist eben das, was so völlig konträr ist. Der Bedarf ist unglaublich hoch. Und der Verein, also unser Träger, wäre sofort bereit, eine weitere Frühförderstelle aufzumachen. Aber alles, was wir dazu brauchen müssen wir – also, die Miete, die Nebenkosten, müssen wir ja alles selber tragen." Der Bezirk Mittelfranken, so Sabine Müller, kommt für einen Teil der Kosten auf. Aber, eben nicht für alle. Daher ist der Verein auf Spenden angewiesen, um sein Hilfsprogramm weiter am Laufen halten zu können.

Geldmangel und Stellenstreichungen

Damit stehen die Träger der Frühförderung vor einer riesigen Herausforderung. Einer Herausforderung, die auch Auswirkungen auf das zukünftige Zusammenleben aller haben wird. Sabine Müller macht sich Sorgen um die Zukunft unserer Gesellschaft: "Es heißt immer so schön, die Kinder sind unsere Zukunft. Ja, dann bitte investiert Geld in diese Kinder und streicht nicht Stellen und unterstützt die Erzieherinnen. Ich kann´s nicht anders sagen. Also, wir tun, was wir können in den Frühförderungen weil das auch unser Job mit ist, da ein bisschen die Wege zu ebnen für die Kinder. Uns sind da auch die Hände gebunden."

Drogenprobleme

So versuchen die Pädagoginnen und Therapeuten des Vereins viel mit den Eltern von problematischen Kindern zu arbeiten – auch, um den Kindern den Einstieg in den Regelunterricht zu erleichtern. Und, um den Eltern Regeln und Strukturen mitzugeben, wie sie den Alltag mit den Kids besser meistern. Vielen Familien könne, so Sabine Müller geholfen werden. Wo sie allerdings so gut wie keinen Einfluss haben: Die steigende Zahl von Kindern, die in Familien aufwachsen, wo die Eltern ein Drogenproblem haben. Die Zahl dieser Kinder steigt laut Sabine Müller immer stärker.