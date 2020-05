Frühförderstellen in Bayern hoffen, bald wieder zu öffnen

Normalerweise hat der fünfjährige Lucas einen vollen Tag: integrative Kita, dazu vier Mal pro Woche verschiedene Therapien, wie Logopädie oder Ergotherapie. Das alles bekommt er im Rahmen der Frühförderung wegen seines Autismus, verursacht durch einen Gendefekt.

Doch nun haben Kita und Frühförderstelle geschlossen. Und Familie Mengual aus Miesbach muss sich alleine um alles kümmern - neben Haushalt, Homeoffice und Homeschooling für den älteren Bruder. "Das ist eine kleine Katastrophe, weil man so viel mit ihm machen könnte, was jetzt nicht möglich ist", sagt Vater Marcos.

Förderung lässt sich für junge Kinder nicht nachholen

Insgesamt 140 Frühförderstellen kümmern sich in Bayern um etwa 20.000 Kinder, zum Beispiel mit geistiger Behinderung wie bei Lukas, um Frühgeborene oder um Kinder mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten. Sie machen das in ihren eigenen Räumen, zu Hause oder in den Kitas. Doch mehr als ein Minimalprogramm können sie im Moment nicht anbieten.

Das Problem: Förderung, die die jetzt fehlt, lässt sich nicht mehr nachholen – und auch die Eltern können das nicht ersetzen. "Bei Lucas kommen wir an unsere Grenzen, er kann sich nicht selbst mitteilen", sagt Marcos Mengual. "Die Therapeuten haben lange gebraucht, um ihn überhaupt zu erreichen."

Frühförderung per Video ist kaum möglich

Elke Schratzenstaller ist eine von denen, die gerne mehr machen würden – denen aber gerade die Hände gebunden sind. Sie leitet die Kids Kinderhilfe in Bad Aibling und kann nur per Telefon oder Videokonferenz helfen. Aber Ergo- und Physiotherapie aus der Ferne? Kaum möglich. "Uns bricht der Inhalt und das Herzstück unserer Arbeit weg", erzählt sie.

Was das für Familien bedeutet, beobachtet auch Dieter Meier: Je länger die Corona-Beschränkungen dauern, desto größer der Stress. Meier ist bei der Katholischen Jugendfürsorge für insgesamt zehn Kitas und Frühförderstellen im Münchner Umland zuständig und weiß: "Gerade in der Situation bräuchten die Familien Unterstützung auch vor Ort und Beratung, wie sie mit bestimmten Konflikten umgehen können."

Wer entschädigt Frühförderstellen für finanzielle Ausfälle?

Er hofft deshalb wie viele andere Frühförderstellen, dass die Beschränkungen demnächst schrittweise gelockert werden. Bislang sieht die Rechtslage nur in wenigen Fällen Ausnahmen vor – und die seien meist auch noch schwer zu bekommen.

Für die Einrichtungen geht es aber nicht nur um die Hilfe für die Kinder, sondern auch um die Finanzierung, berichtet Elke Schratzenstaller. Denn bisher weiß sie vor allem, was ihr aufgrund von Corona alles an Geld fehlen wird – aber nicht wie viel Entschädigung sie am Ende von Bezirk und Krankenkassen bekommt.