Früherer Münchner Weihbischof in Freising bestattet

Neun Tage nach seinem Tod wurde der ehemalige Münchner Weihbischof Engelbert Siebler heute in Freising bestattet.

Requiem mit Kardinal Marx

Um zehn Uhr begann das Requiem mit Kardinal Reinhard Marx im Mariendom. Anschließend fand Siebler seine letzte Ruhestätte im Kreuzgang, wo zahlreiche Bischofsgräber in die Wand eingelassen sind.

Weihbischof firmte 70.000 Gläubige

26 Jahre lang – bis 2012 - war Engelbert Siebler Weihbischof. In gut 1.500 Gottesdiensten hat er fast 70.000 Gläubige gefirmt. Auch im Ruhestand übernahm er noch zahlreiche Firmgottesdienste. Er hat aber auch die Karfreitagsprozession in München als "Kreuzweg der Völker" wiederbelebt und das jährliche ökumenische Friedensgebet in der Franziskanerkirche St. Anna initiiert. Den Heiligen Abend hat er regelmäßig mit Obdachlosen im Münchner Hofbräuhaus gefeiert.

Vor seiner Zeit als Weihbischof war der gebürtige Münchner unter anderem Direktor am erzbischöflichen Studienseminar in Traunstein und Schulreferent im Ordinariat in München. Am Mittwoch vergangener Woche ist Engelbert Siebler im Alter von 81 Jahren gestorben.