Früherer Eichstätter Bischof soll Missbrauchstäter gedeckt haben

Im Bistum Eichstätt hat mutmaßlich der frühere Bischof Alois Brems einst einen Priester gedeckt, der wegen sexuellen Missbrauchs von der Polizei gesucht wurde. Und er ermöglichte ihm sogar die Flucht. Die Diözese bestätigte einen entsprechenden Bericht der Mediengruppe Bayern. Nach bisheriger Kenntnis der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Eichstätt (UAK Eichstätt) sei dies zutreffend, teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu Details wollte sich die Diözese aber nicht äußern.

Eine Betroffene erstattete Anzeige

Dem Geistlichen, der inzwischen ebenso wie Bischof Brems verstorben ist, wurde nach Zeitungsangaben vorgeworfen, sich in den 1960er Jahren an Mädchen und jungen Frauen vergangen zu haben – und zwar in mehreren seiner Pfarreien in der Oberpfalz, im Schwäbischen und im nördlichen Oberbayern.

Eine Betroffene erstattete demnach Anzeige, die Staatsanwaltschaft war informiert. Doch der Priester konnte sich dem Bericht zufolge rechtzeitig absetzen - er wurde Missionar in Afrika und später in Lateinamerika. Dort habe er unter einem abgeänderten Namen gelebt, bis die Vorwürfe verjährt gewesen seien und die Fahndung eingestellt worden sei.

Die Bistumsleitung habe die staatlichen Behörden nicht informiert und zur Tarnung des Mannes beigetragen, so der Zeitungsbericht. Nach seiner Rückkehr in den 1980er Jahren habe der Priester in Deutschland unbescholten weiter als Gemeindeseelsorger gearbeitet und Jugendarbeit gemacht. 2016 sei er gestorben.

Welche Rolle spielte Adveniat-Geschäftsführer?

Möglicherweise spielt in dem Fall auch der frühere Bischof Emil Stehle (1926-2017) eine Rolle: Er war Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und später Bischof von Santo Domingo in Ecuador. In diesem Umfeld müsse Stehle auch dem damals jungen Priester aus dem Bistum Eichstätt begegnet sein, heißt es in dem Zeitungsbericht, der sich auf die Untersuchungsakten der Kölner Rechtsanwältin Bettina Janssen beruft. Sie hatte im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) eine Studie durchgeführt: Stehle hatte demnach dabei geholfen, in Deutschland wegen sexuellen Missbrauchs strafrechtlich verfolgte Priester vor den Behörden zu verstecken.

Eine Sprecherin des Bistums Eichstätt erklärte, die Unabhängige Aufarbeitungskommission der Diözese habe zu dem Priester einen eigenen Bericht aufgrund vorliegender Erkenntnisse verfasst. Derzeit werde geprüft, ob er veröffentlicht werden könne. Die Diözese unterstütze die Kommission bei der Aufarbeitung der Geschehnisse.

Außer gegen Brems erhebt der Bericht namentlich Vorwürfe gegen dessen damaligen Finanzdirektor. Er sei ein "alter Kriegskamerad" des Priesters gewesen und habe diesem wohl helfen wollen.

Mit Informationen von dpa und KNA