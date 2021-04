Früherer CSU-OB-Kandidat steht in Regensburg vor Gericht

In der Regensburger Parteispendenaffäre kommt es erneut zu einem Strafprozess. Ab Donnerstag (8. April) muss sich der frühere CSU-Stadttrat und Oberbürgermeister-Kandidat Christian Schlegl vor Gericht verantworten. Ihm werden im Zusammenhang mit der Annahme von Wahlkampfspenden Verstöße gegen das Parteiengesetz und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Außerdem soll er im Korruptionsprozess gegen den früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) falsch ausgesagt haben. Schlegl selbst hat in der Vergangenheit alle Vorwürfe bestritten.

150.000 Euro aus der Immobilienbranche

Konkret geht es um rund 150.000 Euro, die Schlegl aus der Immobilienbranche für seinen OB-Wahlkampf 2014 erhalten haben soll. Die Spenden wurden der Staatsanwaltschaft zufolge verschleiert, indem Scheinrechnungen ausgestellt wurden, oder das Geld über Strohleute floss. Damit sollte die Herkunft der Spenden verschleiert und die Veröffentlichungspflicht umgangen werden.

Wahlverein sammelte Spenden ein

Die Spenden für den Schlegl-Wahlkampf flossen nur zum Teil an den CSU-Kreisverband Regensburg. Auch der Wahlverein „Bürger für Regensburg“ (BfR) hatte Geld für Schlegl eingesammelt. Dieser Verein war 2011 gegründet worden, als die Regensburger CSU tief zerstritten war. Die BfR sollten Schlegl ermöglichen, unter Umständen als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl anzutreten.