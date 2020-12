Früherer BN-Vorsitzender Weinzierl wird 85

Seinen 85. Geburtstag feiert heute der frühere Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Hubert Weinzierl. Mehr als 30 Jahre lang - von 1969 bis 2002 - war er Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, der heute fast 240.000 Mitglieder hat.

Ein Leben für die Natur

In diesem Amt kämpfte er unter anderem gegen den Bau des Main-Donau-Kanals und den Ausbau der Donau mit Staustufen und seit langem für ein nachhaltiges Wirtschaften als Beitrag gegen die Erderwärmung. Er initiierte zum Beispiel auch die Wiedereinbürgerung des ausgestorbenen Bibers in Bayern. Als Mitglied der Delegation der Bundesrepublik Deutschland war er bei den UNO-Gipfeln in Rio de Janeiro (1992) und Johannesburg (2002). Bundeskanzler Gerhard Schröder berief ihn 2001 in den Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Außerdem war Weinzierl jahrelang Mitglied des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks.

Stolzer Rückblick auf Meilensteine

Dem Bayerischen Rundfunk sagte Weinzierl: "Ich erinnere mich gut an die Zusammenarbeit mit dem BR. Hier wurde viel vorwärtsgebracht."

Mit etwas Stolz blickt er auch zurück auf die Gründung des Nationalparks Bayerischer Wald - gemeinsam mit Prof. Bernhard Grzimek und Horst Stern - und des ersten Umweltministeriums in Europa unter Max Streibl (CSU). Beide Ereignisse fielen ins Jahr 1970 und jähren sich damit heuer zum 50. Mal.

Bundesverdienstkreuz und andere Ehrungen

Für seine Arbeit erhielt Weinzierl zahlreiche Ehrungen wie den Konrad-Lorenz-Preis, das Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Verdienstorden, die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold oder den Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt.

Weinzierl lebt heute sehr zurückgezogen im Landkreis Straubing-Bogen. Dort hat er gemeinsam mit seiner Frau, der Theologin Beate Seitz-Weinzierl, ein Bildungszentrum gegründet.