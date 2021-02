Früherer Anlagebetrüger: "Ein Jet ist eine Art von Größenwahn"

Am Lehrstuhl für Psychologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg forschen Professor Johannes Hewig und sein Team zum Thema Gier. Mit verschiedenen Tests können sie feststellen, wie gierig Menschen sind und wie diese Eigenschaft ihr Verhalten beeinflusst.

Gierige Menschen seien rein auf das Materielle ausgerichtet und neigten zu hoher Risikobereitschaft, erklärt Hewig: "Ungesund wird Gier, wenn andere Menschen schwer geschädigt werden. Hoch gierige Menschen haben nie genug, sie brauchen immer mehr und kein einziges Erlebnis stellt sie wirklich zufrieden." Das sei für diese Personen oft auch mit einem gewissen Leidensdruck verbunden.

Briefe im Gefängnis waren augenöffnend

Kiener wurde im Jahr 2011 vom Landgericht Würzburg zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt – für zehnfachen Betrug in besonders schwerem Fall, 86 Fälle der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung und fünffache Steuerhinterziehung. Ob das Strafmaß ihn beeindruckt habe? Klar, sagt Kiener. Doch was es eigentlich bräuchte, sei eine Therapie, findet er.

Mit der Branche selbst habe er nichts mehr zu tun, sagt der Diplom-Psychologe. Viele Anleger hätten ihm geschrieben, als er im Gefängnis saß. "Wenn man diese Anleger-Briefe sieht, was da für Schicksale dahinterstehen, dann ändert man seine Meinung und sieht das alles mit anderen Augen", so der Mann, der - nach dem großen Betrüger an der Wall Street in New York - gern der deutsche "Mini-Madoff" genannt wurde.