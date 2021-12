Frühere Kita-Testpflicht im Landkreis Tirschenreuth

Bereits ab kommendem Dienstag (14.12.2021) dürfen Kinder im Landkreis Tirschenreuth nur getestet in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen gebracht werden. Das hat das Landratsamt Tirschenreuth mitgeteilt. Die Testpflicht gilt demnach für zwei verschiedene Tage pro Woche.

Vorgriff auf bayernweite Regelung

Das Landratsamt führt diese Regelung mit einer Allgemeinverfügung im Vorgriff auf die beschlossene bayernweite Regelung ab dem 10. Januar 2022 ein. Der Grund: In letzter Zeit sind immer wieder positive Fälle in Kitas aufgetreten, weswegen oft ganze Gruppen in Quarantäne mussten.

"Wir haben in dieser Pandemie schon vieles erlebt, deshalb möchten wir im Landkreis Tirschenreuth auf die aktuell hohen Corona-Fallzahlen in den Kitas reagieren und so für einen zusätzlichen Schutzmechanismus sorgen. Niemand möchte sich kurz vor Weihnachten mit Corona infizieren oder zu Weihnachten in Quarantäne sitzen", so Landrat Roland Grillmeier (CSU).

Zwei Selbsttest oder Testnachweise einer Teststelle notwendig

Ab Dienstag müssen die Eltern der Einrichtung schriftlich bestätigen, dass sie ihr Kind mittels Selbsttest maximal 24 Stunden vor Betreuungsbeginn negativ getestet haben oder einen Testnachweis einer Teststelle vorlegen.

Ab dem 10. Januar sind dann nach den Vorgaben des bayerischen Kabinetts drei Tests pro Woche zu machen. Eltern erhalten in den Einrichtungen entsprechende Berechtigungsscheine zum kostenlosen Abholen der Schnelltests in Apotheken und eine Musterbescheinigung über das Vorliegen eines negativen Testergebnisses.