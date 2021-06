Frühere Kaserne in Geldersheim: Chip-Fabrik statt Ankerzentrum?

Einen Standort in Irland gibt es schon, dazu kommen soll ein weiterer europäischer Standort – und zwar in Deutschland. Im Visier: das unterfränkische Geldersheim bei Schweinfurt. So scheinen zumindest aktuell die Pläne des Halbleiterherstellers Intel zu sein.

Konkret geht es um das Areal der ehemaligen US-Conn-Kaserne in Geldersheim. Laut Landratsamt Schweinfurt prüft das Unternehmen Intel, ob das Kasernen-Areal zur Chip-Herstellung geeignet ist.

Landratsamt rechnet nicht mit zügiger Entscheidung

Das Areal zwischen Geldersheim und Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt konkurriert offenbar mit Kommunen in Sachsen und Bayern. Die Region Schweinfurt habe dieses Konversionsareal Mitte April Intel vorgeschlagen. "Die ersten Rückmeldungen zeigen, dass diese nordbayerische Bewerbung positiv aufgenommen wurde. Mit einer Standortentscheidung ist in den nächsten Wochen jedoch noch nicht zu rechnen", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Schweinfurt.

Verhindert das Anker-Zentrum womöglich die Chip-Fabrik?

Hinzu kommt allerdings: Aktuell sind in den ehemaligen Kasernengebäuden noch Geflüchtete untergebracht, denn der Freistaat Bayern betreibt dort das unterfränkische Anker-Zentrum – eigentlich nur noch bis Ende 2025. Anschließend hatten Stadt und Landkreis Schweinfurt mit den Gemeinden Niederwerrn und Geldersheim geplant, auf dem Areal Gewerbeflächen auszuweisen.

Doch die Verantwortlichen vor Ort befürchten, dass der Freistaat die ehemalige Conn-Kaserne noch länger beanspruchen will. Das wollen sie bei einem aktuellen Termin am Dienstag mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München klären. Denn mit einem Weiterbetrieb der Anker-Einrichtung wären die Zufahrtmöglichkeiten beschränkt.

Keine verbindlichen Pläne für Flüchtlingsunterbringung nach 2025

Der Freistaat Bayern hat laut dem Sprecher der Regierung von Unterfranken bereits rund 20,5 Millionen Euro in den Betrieb und den Ausbau der Anker-Einrichtung investiert. Die Sorge eines Weiterbetriebs der Anker-Einrichtung kommt daher, dass Herrmann laut Medienberichten in einem Brief an die Bamberger Landtagsabgeordnete Ursula Sowa geschrieben hatte, dass bei der Flüchtlingsunterbringung keine verbindlichen Aussagen für die Zeit nach 2025 getroffen werden könnten.

Laut dem "Fränkischen Tag" vom März habe Herrmann gesagt, dass wegfallende Anker-Kapazitäten an anderen Standortkommunen kompensiert würden. Dabei sei auch Schweinfurt genannt worden.