Früher spießig, heute Trend: Hohe Nachfrage nach Kleingärten

Vom geschäftigen Straubinger Stadtplatz bis zur Kleingartenanlage am Hagen braucht man zu Fuß nur ein paar Minuten. Aber man ist sofort in einer anderen Welt. "Hier kannst Du alles machen, hier bist Du frei", schwärmt Alexander Roschinski: "Das ist wie in Italien, mitten in Bayern!" Zusammen mit seiner Frau wohnt der Rentner, der aus Zentralasien nach Niederbayern übergesiedelt ist, in einer Stadtwohnung. Am schönsten aber ist für die Roschinskis ihr Kleingarten.

#BR24Zeitreise: Saison im Schrebergarten 1977

Hohe Nachfrage - auch seit Corona

Der Rasen ist top gepflegt, ein schmaler Granitweg führt von der Gartentür zur kleinen Laube. Am Zaun blühen Blumen, Tomaten wachsen in die Höhe, Zucchini blühen. Ein kleines Paradies nicht nur für die Roschinskis, sondern auch für ihre fünf Bienenvölker, die sie hier haben. Über die fleißigen Insekten freuen sich auch alle Nachbarn in der Kleingartenanlage. Denn die Bienen sorgen am Ende überall für eine gute Obsternte.

Aber den Traum von der eigenen grünen Lunge kann sich auch in Straubing nicht jeder erfüllen, der will. Knapp 500 Kleingärten gibt es hier. Und auf der Warteliste stünden gut 60 Bewerber, erklärt Heinrich Seidl, der Vorsitzende des Kleingartenverbandes in Straubing und stellvertretender Landesvorsitzender. "Wir haben derzeit sechs Anlagen in der Stadt und bräuchten weitere. Weil ja auch viele neue Wohnungen gebaut werden. Die Leute wollen raus." Corona habe die Nachfrage nach Kleingärten verstärkt, sagt Heinrich Seidl. Offenbar haben viele die Vorzüge eines eigenen Gartens entdeckt. Zusätzlich locken wohl auch selbst geerntetes Gemüse und Obst. Ein Trend, der in allen bayerischen Städten, bei allen Kleingartenverbänden zu beobachten ist.