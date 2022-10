Früher BGS, heute Bundespolizei: 60 Jahre am Standort Oerlenbach

Die Gebäude der Bundespolizei in Oerlenbach im Lkr. Bad Kissingen sind am 11. Oktober 1962 bezogen worden. Und zwar vom Bundesgrenzschutz (BGS). Die Unterkünfte in Oerlenbach waren damals nagelneu. Zuvor, ab dem Jahr 1951, war der Bundesgrenzschutz für den Bereich Unterfranken in Wildflecken stationiert. 1976 wurde im Rahmen der sogenannten Personalstrukturreform der Schritt zu einer Polizeibehörde eingeleitet.

Kompletter Neuanfang nach der Wiedervereinigung

Nach dem Wegfall der innerdeutschen Grenze kamen neue Aufgaben auf die Grenzschutzabteilung zu und nach Inkrafttreten der Personalstrukturreform 1998 wurde sie sogar komplett aufgelöst. Kurz darauf ging der Standort in Oerlenbach als Aus- und Fortbildungszentrum des Grenzschutzpräsidiums Süd an den Start. Hier wurde der Nachwuchs des mittleren- und des gehobenen Dienst ausgebildet.

Standort Oerlenbach gehört zur Bundespolizeiakademie

2005 wurde der Bundesgrenzschutz in Bundespolizei umbenannt. Das Aus -und Fortbildungszentrum steht seitdem unter der Führung der Bundespolizeiakademie. Ein besonderes Fest oder Feier zum 60-jährigen Bestehen des Standorts gibt es allerdings nicht.