Früher Arbeitskleidung, heute in Mode: Die Geschichte der Dirndl

Das "Dirndl" ist eine verniedlichte Form von "Dirne" und bedeutet ganz allgemein junges Mädchen. So wurden im 19. Jahrhundert auch die Dienstmägde bezeichnet, die auf den Bauernhöfen in Bayern und Österreich arbeiteten. Das Dirndl war also eine reine Arbeitskleidung und musste vor allem eines sein: praktisch. Statt Samt und Seide wurde in der damaligen Zeit Bettwäsche verwendet, um die Schürzen herzustellen. Denn anders als heute ging es im Gewand eben nicht auf die Wiesn oder zum Volksfest, sondern in den Stall oder zum Saubermachen.

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts identifizierte sich auch die Oberschicht zunehmend mit der Idylle der ländlichen Gegenden und das Dirndl galt plötzlich als schick. Alexander Karl Wandinger vom Zentrum für Trachtengewand im Bezirk Oberbayern spricht sogar von Sehnsuchtskleidung: "Es war die romantische Vorstellung des Landlebens, ein Lebensgefühl, das den Trend damals ins Rollen brachte."

Schürzentausch: Neuer Look

Man sah zudem die Vorteile des praktischen Kleidungsstücks - durch einfaches Tauschen der Schürze hatte man schnell einen neuen Look, ohne gleich ein komplett neues Kleid kaufen zu müssen. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, als sich die Wirtschaftslage verschlechterte, wurde das Dirndl zu einer günstigen Alternative zu teuren und aufwändigen Sommerkleidern.

Um 1930 erfuhr das Dirndl dann einen regelrechten Hype. Städterinnen, die zur Erholung in die Berge reisten, fanden Gefallen am Outfit der Dienstmägde – natürlich standesgemäß aufgemotzt. Die Operette "Im weißen Rössl" mit Theo Lingen trug ihr Übriges zur neuen Popularität der Dirndl bei.

Dirndl wurden schrittweise freizügiger

Auch in den USA, wo "The White Horse" am New Yorker Broadway ein Kassenschlager wurde, sorgte der Trend für Furore. Plötzlich war Tracht en vogue und wer modemäßig dabei sein wollte, trug Kleider mit Trachtenelementen. Für die Sommervariante des Dirndls wurden Puffärmel, Schnürmieder und Schürzen übernommen.

Bei der Wintervariante kamen wärmende Flanellstoffe in den Farben Lodengrün und Dunkelblau zum Einsatz. Die Modernisierung hatte zur Folge, dass Arme und Hals vom engen Stoff befreit wurden und das Kleid zusätzlich mit einer geschnürten oder geknöpften Taille versehen wurde. So bekam es langsam seinen etwas freizügigeren Touch und erlangte internationale Berühmtheit.

Revival Ende der Neunziger

Bis heute sind die Grundzüge des Dirndls unverändert, dafür haben sich Trends und Varianten über die Jahre deutlich gewandelt. In den 50er-Jahren dominierte das Waschdirndl, in den 60er-Jahren galt Mini als der Trend schlechthin gefolgt vom edlen Abenddirndl mit möglichst viel Tam Tam. In den 80er- und 90er-Jahren dann die große Kehrtwende. Plötzlich gingen die Münchnerinnen der Gesellschaft in Jeans auf die Wiesn und hatten nur abfällige Blicke für die in ihren Augen heillos unmodernen Kleider übrig.

Das große Revival kam dann Ende der 90er-Jahre und hält sich bis heute. Plötzlich waren Lederhosen und Dirndl wieder schick. Für Alexander Karl Wandinger vom Zentrum für Trachtengewand im Bezirk Oberbayern ist die Erfolgsstory des Dirndls einfach erklärt: "Das Dirndl ist ein lebendiges Kleidungsstück, das sich immer wieder neu erfindet. Damit bleibt es modern."

Derzeit hoch im Kurs: Samt und Kord

Auch die Ausschnitte haben immer variiert: von V-Ausschnitt über Balkonett-Dirndl bis hin zu hochgeschlossen - aber halt alles zu seiner Zeit. Ebenso vielfältig: die Details. Ob Knopfleiste oder Schnürung, einfarbig oder bunt. Es gibt nichts, was es nicht schon gab. Auch bei der Stoffqualität zeigen sich große Unterschiede: Leinen, Baumwolle, Brokatstoff, Seide. Und derzeit hoch im Kurs, Samt und Kord.

Nur die Polyestermassenware in der Innenstadt, mit roten oder apfelgrünen Schürzen wird von den hiesigen alteingesessenen Wiesn-Gängern jedes Jahr aufs Neue belächelt. Dabei hat längst ein Umdenken stattgefunden. Glitzer, Spitzenschürzen und große Muster sind out. Die Trachtenmode ist insgesamt zurückhaltender geworden und setzt auf den Natur-Trend. Das betrifft die Stoffe und die Farben. Sanfte Erdtöne, herbstlich und dunkel, fast schon puristisch soll es sein.

Schleifenpositionierung: Single oder liiert?

Und das gilt auch für die Dirndlbluse. Frau muss nicht mehr unbedingt zeigen, was sie hat. Es wird wieder mehr der Fantasie überlassen. Gab es zwischenzeitlich sogar Phasen, in denen einige Madln das Dirndl ganz ohne Blusen trugen, geht es heuer hochgeschlossen zu, vorzugsweise in Spitze und lang oder mit Dreiviertelarm.

Ein Mythos, der sich übrigens bis heute hält, ist das Geheimnis um die Symbolik der Dirndlschleife. Schön, dass es gelebt wird, findet Dirndlexperte Alexander Karl Wandinger, aber mit Tradition und Historie habe das Ganze nichts zu tun. In den 1920er-Jahren beispielsweise wurde die Schleife oft vorne gebunden, weil es die Mode dieser Zeit war. Dass die Positionierung der Schleife also konkrete Aussagen dazu macht, ob die Trägerin liiert ist oder Single, ist ein relativ junger Trend, frei von jeglichen historischen Grundlagen.