Früher als üblich: Fränkischer Winzer startet Federweißer-Lese

In Reiner Ullrichs Weinberg in Kleinochsenfurt im Landkreis Würzburg sind die ersten Ortega-Trauben jetzt schon reif. Dem Winzer blieb nichts anderes übrig, als mit der Weinlese anzufangen – zwei Wochen früher als üblich. In der Regel wird der Wein erst Anfang September gelesen. Grund für die frühe Lese sind die hohe Sonneneinstrahlung und anhaltende Trockenheit. Das führt laut Ullrich dazu, dass die Trauben dieses Jahr früher erntereif sind - und dazu, dass es fränkischen Federweißen früher zu kaufen gibt.

Noch nicht reife Beeren müssen hängen bleiben

Die größte Herausforderung bei der Lese sind Ullrich zufolge die unterschiedlich gereiften Beeren. Viele sind notreif, andere noch grün. Die Aufgabe des Leseteams sei es nun, die reifen Beeren herauszusuchen. Ob die Ortega-Trauben reif sind, lässt sich an der gold-gelben Farbe sowie dem Geschmack und dem Zuckergehalt erkennen. Alle übrigen bleiben an den Reben hängen.

Das heutige Ziel: rund 300 Liter lesen. Ob das Ziel erreicht werde, hänge laut Ullrich jedoch von der Saftmenge ab, die aus den Trauben gewonnen werden kann. Der Zuckergehalt der Ortega-Trauben, die heute gelesen wurden, beträgt nach Angaben des Winzers 78 Öchsle.

Ab Freitag wird der Federweißer ausgeschenkt

Wie der fertige Federweißer am Ende schmecken und ob es ein guter Jahrgang wird, kann Ullrich derzeit nicht sagen. Er sei auf das Ergebnis gespannt. Ab Freitag gibt es dann den ersten Federweißen bei Reiner Ullrich zu kaufen. Angebaut hat er die Sorte Ortega im Jahr 2008. Sie ist bekannt als eine frühe Weinsorte. Deshalb lese der Winzer sie grundsätzlich immer zuerst. Ullrich produziert ausschließlich Federweißen daraus.

Klimawandel ist deutlich zu spüren

Bereits 2019 und 2020 musste Ullrich seine Trauben so früh lesen wie in diesem Jahr. Auch damals habe die Trockenheit und Hitze eine frühere Lese erzwungen. Allerdings sei es dieses Jahr um einiges schlimmer. Ullrichs Meinung nach erfordern die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre, dass sich Winzer jedes Jahr aufs Neue an die jeweiligen Bedingungen anpassen müssen – zum Beispiel wegen Trockenheit, Starkregen oder einer zu niedrigen Säure der Trauben. Auch zukünftig werde das so bleiben.

Vom Schreiner zum Winzer

Reiner Ullrich war nicht immer Winzer. Zunächst lernte er das Schreinerhandwerk. Wegen eines Bandscheibenvorfalls schulte er jedoch zum Feinmechaniker um. Da der Arbeitsmarkt laut Ullrich damals jedoch nicht so gut gewesen wäre, stieg er auf die Weinbranche um. Er übernahm den Nebenerwerb seines Vaters und macht es zu seiner Haupterwerbsquelle. Seither ist Ullrich selbstständiger Winzer.