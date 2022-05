Früher als ganz Bayern: Feuchtwangen will klimaneutral werden

Die 13.000-Einwohner-Stadt Feuchtwangen hat viel vor: Bis 2030 nur noch grünen Strom, fünf Jahre später komplette Klimaneutralität. Wie das klappen soll, wollten die Stadtwerke, der Campus Feuchtwangen der Hochschule Ansbach und Siemens mit einer Studie herausfinden.

Rolle der Bürger

Die Hochschule befragte auch die Feuchtwangerinnen und Feuchtwanger. Dabei ging es zum Beispiel um die Bereitschaft, eine Wärmepumpe zu installieren oder ein Elektroauto zu kaufen. All das floss in die Maßnahmenbildung mit ein. Das Ziel ist ambitioniert und sei nur zu schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen, sagt Professor Johannes Jungwirth, der das Projekt von Seiten der Hochschule am Campus Feuchtwangen leitet.

Industrie verbraucht am meisten

Alle Bemühungen von Stadt und Bevölkerung wären allerdings umsonst, wenn die Feuchtwanger Industrie nicht mitziehen würde. Viele Vorgespräche wurden geführt – mit Erfolg. Diese hätten selbst das Ziel klimaneutral zu werden, erklärt Jungwirth: "Vielleicht auch, um für einen Auftraggeber nachzuweisen, wie die Lieferkette ist, wie der CO2-Footprint von meinem Produkt ist, das man liefert."

Sonne, Wind und Biogas

Die Antworten auf die Maßnahmen sind nicht neu: Photovoltaik-, Windkraftanlagen und Biogas, dazu Wasserstofflösungen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn die Anlagen müssen aufgerüstet werden und überschüssig produzierter Strom auch gespeichert. Dazu kommen lange Lieferzeiten und gestiegene Preise für die Anlagen. In den nächsten fünf Jahren müssen 60 bis 80 Millionen Euro investiert werden, schätzt Lothar Beckler, Technischer Werkleiter der Stadtwerken Feuchtwangen. Trotz aller Hürden ist er beim Zeitplan optimistisch.

Wie geht es weiter?

Die Stadt Feuchtwangen setzt mit ihren Stadtwerken die Maßnahmen um, die durch der Studie herausgefunden wurden. Der Campus Feuchtwangen stellt das Know-How und arbeitet dabei mit Rainer Saliger von Siemens zusammen. Das Unternehmen stellt die Technologie zur Verfügung und unterstützt in Franken zum Beispiel auch Wunsiedel beim Ziel der Klimaneutralität. Siemens sucht gezielt Pionierkommunen, so Saliger, "weil wir in diesen Kommunen Technologien der Zukunft, ich möchte schon sagen der Gegenwart, erproben, erlernen können."

Mehr Kosten für Bürger?

Hohe Investitionssummen für Anlagen und Speicher, allgemein steigende Energiekosten – müssen die Feuchtwanger für Energie bald tiefer in die Tasche greifen? Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) beruhigt, denn die Preise würden sich nach den Vorgaben der Bundes- und Europaebene richten. Außerdem könnten die Bürger immer noch selbst zwischen dem grünen Feuchtwanger Strom und anderen Anbietern wählen. Das große Ziel bis 2035 ist neben der Klimaneutralität: Unabhängig von anderen Energieversorgern zu sein und stabile, faire Preise zu bieten.