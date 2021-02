Frühe Impfung von Augsburger Bischof: Kritik zurückgewiesen

Der 60-jährige Augsburger Bischof Bertram Meier ist kürzlich zum zweiten Mal gegen Corona geimpft worden. Dies wurde zum Teil scharf kritisiert. Pressesprecher Ulrich Bobinger verteidigte dies nun im Gespräch mit dem BR. Die Bayerische Impfverordnung sehe ganz klar vor, dass nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte von stationären Einrichtungen vorrangig geimpft werden, sondern auch regelmäßige Besucher. "Dazu gehört zum Beispiel vielleicht eine 25-jährige Putzfrau, die da jeden Tag rein muss, aber eben auch Seelsorger und damit auch Bischof Bertram", sagte Bobinger.

Bischof Meier bedauert Missverständnis

Auf die Frage nach der Regelmäßigkeit der Besuche, sagte Bobinger, dass zweimal die Woche auf jeden Fall eine Häufigkeit sei, in der der Bischof unterwegs sei. Der Presse habe Bobinger heute entnommen, dass viele Klinikseelsorger noch nicht geimpft sind. Dazu sagte er: "Ich glaube, wir alle sind in dieser Gesellschaft entnervt und entsetzt, dass viele Menschen in dieser Gruppe 1 eigentlich vorrangig geimpft werden müssen, noch nicht geimpft worden sind, aber die Reihenfolge legen ja die Impfzentren fest." Das Impfzentrum habe auch die Reihenfolge festgesetzt, dass die Einrichtung, in der der Bischof geimpft wurde, am Zug gewesen sei. Und da Meier zu den regelmäßigen Besuchern dieser Einrichtung gehöre, sei das eine ganz normale Reihenfolge gewesen. Dass es ein Missverständnis gegeben hat, dass die Menschen sich vielleicht fragen, warum der Bischof in diese priorisierte Gruppe gehört, bedauere der Bischof.

Auf die Frage, ob es – abgesehen davon ob die formalen Kriterien für die Impfung erfüllt waren – auch klug war, sich impfen zu lassen, sagte Bobinger: "Das ist eine Einschätzung, die, glaube ich, jeder für sich vornehmen sollte."