Frühe Corona-Impfung: Bischof Meier bedauert Missverständnisse

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat mit Verwunderung auf die Vorwürfe der „Impfdrängelei“ reagiert. Gleichzeitig bedauerte der Bischof in einer Stellungnahme die Missverständnisse, die seine Corona-Impfung ausgelöst hätten. „Ich habe mich nach der Impfung nicht gedrängelt“, so Bertram Meier.

Corona-Impfung des Bischofs von Impfverordnung abgesegnet

Der Bischof hat vor vier Tagen in einem Augsburger Caritas-Seniorenzentrum die zweite Impfung gegen das Corona-Virus erhalten, da er laut der bayerischen Impfverordnung unter die Kategorie derer fällt, die regelmäßig in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Dieser Passus gelte zum Beispiel für Reinigungskräfte, genauso aber für Seelsorger, die regelmäßig vor Ort seien.

Grünen-Fraktionschef kritisiert den Bischof - der reagiert gelassen

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, hatte Bischof Bertram Meier vorgeworfen, sich „unstatthafte Vorteile verschafft zu haben. Den Vorschlag des Grünen-Politikers, der Bischof möge „seinen Schutzstatus jetzt auch nutzen und ein paar Tage im Pflegeheim helfen“, sieht Bischof Bertram als bereits erfüllt an: „Generalvikar Harald Heinrich und ich sind regelmäßig bei den alten und kranken Menschen in den Heimen, nicht zuletzt bei betagten Ordensschwestern“, heißt es in der Pressemitteilung des Bistums.