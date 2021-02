Frostnacht in Nürnberg: Mobile Heizanlagen bestehen Härtetest

Anders als in den vorherigen Tagen musste die Wärmeleistung in der Frühspitze nicht gedrosselt werden, sagte Heiko Linder, der Sprecher des Nürnberger Versorgers N-Ergie, dem Bayerischen Rundfunk.

"Bei bis zu minus 17 Grad hat jetzt alles gegriffen, was wir in den vergangenen Tagen angeschoben haben." Heiko Linder, Sprecher N-Ergie.

Wärmeversorgung wieder stabil auf Normalniveau

Gerade in den Morgenstunden sei nach einer kalten Nacht die Nachfrage nach Heizenergie immer sehr hoch. Mit zahlreichen mobilen Heizstationen, die in den betroffenen Stadtteilen aufgestellt worden sind, habe der Ausfall des Kraftwerks weitgehend ausgeglichen werden können, so Linder.

"Wir konnten am Morgen alle Gebäude normal versorgen", sagte Linder. Die Wärmeversorgung in den durch den Kraftwerksbrand betroffenen Nürnberger Stadtteilen läuft damit wieder stabil auf Normalniveau.

Zentrale mobile Heizstation soll bald kleine in den Stadtteilen ersetzen

Gestern Abend war außerdem eine große mobile Heizstation in Nürnberg angekommen. Diese werde auf dem Gelände des Kraftwerks Franken 1 aufgebaut und ans Netz angeschlossen. Das werde nach Linders Worten einige Tage dauern. Wenn diese große, zentrale Station laufe, könnten auch die kleineren mobilen Heizgeräte in den Stadtteilen wieder abgebaut werden.

Am Kundentelefon der N-Ergie seien nach Linders Worten keine Beschwerden über mangelhafte Wärmeversorgung eingegangen.

Katastrophenfall aufgehoben

Unterdessen hatte die Stadt Nürnberg gestern den Katastrophenfall, der nach dem Brand im Kraftwerk ausgerufen worden war, wieder aufgehoben. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) lobte das Krisenmanagement und zeigte sich zufrieden mit den Abläufen.