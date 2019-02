vor 43 Minuten

Frostiges Verhältnis: Söder übt Kritik am Bund

Ministerpräsident Söder fordert mehr finanzielle Mittel und Kompetenzen für die einzelnen Bundesländer. Seitens des Bundes dürfe es keine weiteren Eingriffe geben, so Söder in der "Welt am Sonntag". Das Verhältnis sei daher derzeit "sehr angespannt".