Frostige Temperaturen erwartet: Kälteeinbruch in Bayern

Es wird frostig in Bayern - vor allem nachts. Einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen nach Einbruch der Dunkelheit fast im gesamten Freistaat unter 0 Grad.

Schnee auf Zugspitze und im Alpenvorland

An diesem Wochenende waren in der Nacht zu Samstag auf der Zugspitze bis zu 55 Zentimeter Neuschnee gefallen, auf den Gipfeln im Alpenvorland blieb vielerorts eine Schneehaube von bis zu drei Zentimetern liegen. Laut DWD kommt der Schnee in diesem Jahr "eher spät".

Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) sieht den Winterdienst für die kalte Jahreszeit jedenfalls gut ausgerüstet. Er erklärte, die Salzlager seien bereits seit dem vergangenen Sommer wieder aufgefüllt. Demnach gibt es in diesem Jahr mehr als 600.000 Tonnen Streusalz, für den Winterdienst stehen 1.300 Großfahrzeuge bereit.