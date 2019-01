Frost freut Winzer: Eisweinlese in Unterfranken

Einige Trauben mehr zu lesen haben die 13 Erntehelfer vom Weingut Höfling in Eußenheim (Lkr. Main-Spessart.). Winzer Klaus Höfling hatte seine Truppe bereits am Samstagabend in Alarmbereitschaft versetzt. Am Sonntagfrüh um halb sieben waren die Silvanertrauben an der Gössenheimer Homburg dann bei minus zehn Grad endlich richtig durchgefroren und somit bereit für die Eisweinlese. Über mehr als 200 Liter Saft mit einem Mostgewicht von 150 Grad Oechsle konnte Klaus Höfling aus den gefrorenen Beeren pressen.

Dabei hatten sich die Winzer in Franken wegen des bisher milden Winters fast schon vom Eiswein verabschiedet. Nur ganz wenige Winzer waren das Wagnis eingegangen und hatten nach der offiziellen Weinlese noch Trauben für einen möglichen Eiswein hängen lassen.

Exklusives Premiumprodukt für einen kleinen Markt

Mitte Dezember hatte der Fränkische Weinbauverband eine Liste der Winzer erstellt, die Eiswein produzieren wollen. Sie umfasst gerade einmal fünf Adressen. Der Eiswein ist für die Weinbaubetriebe allgemein eher ein zusätzlicher Bonus – ein Premiumprodukt, für das auch nur ein kleiner Markt vorhanden ist.

Artur Steinmann aus Sommerhausen, der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, hatte sich die Mühe mit dem Eiswein von vornherein gespart. Mit Blick auf die Qualität der Trauben sagte Steinmann noch Anfang Januar: "Wenn es um diese Zeit im Jahr noch keinen richtigen Frost hatte, dann wird das wohl nix mehr."

In Nordheim am Main und in Würzburg haben zwei Winzer dagegen noch immer keinen Grund zur Eile. Schließlich soll es die nächsten Tage und Nächte so kalt bleiben.