Frontscheibe an Regiobahn in Füssen zerstört

Bei dem Vorfall im Bahnhof Füssen gestern (Fr 5.7.) Abend waren Fahrgäste offenbar nicht in Gefahr. Wie Fabian Amini, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn auf BR-Anfrage erklärte, sei die Frontscheibe am Führerstand zu Bruch gegangen. Zunächst hieß es, eine Seitenscheibe des haltenden Regionalzugs sei zersplittert. Ob ein Schuss aus einer Druckluftpistole Ursache für den Schaden ist, versucht die Polizei derzeit zu klären.

SEK-Beamte aus München alarmiert

Nach Aminis Informationen waren zum Zeitpunkt des Knalls, den mehrere Zugbegleiter am Bahnsteig wahrgenommen hatten, auch Fahrgäste im Zug; die Regiobahn hatte in Füssen einen planmäßigen Aufenthalt. Amini sagte außerdem, seines Wissens nach sei die Frontscheibe des Zugs nicht durchschlagen worden. SEK-Beamte aus München hätten den Bereich rund um den Zug abgesucht. Nachdem die Polizei die Personalien von Fahrgästen und Regiobahn-Mitarbeitern aufgenommen hatte, wurden die Reisenden nach Mitternacht mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht. Der Zug wurde zur Reparatur ins Betriebswerk geschleppt.