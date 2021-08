Frontenhausen: Unbekannter schießt womöglich auf fahrende Autos

Womöglich mit einer Luftdruckwaffe schießt ein Unbekannter in Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau auf vorbeifahrende Autos.

Fahrer hörte Knall

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, hatte vor einer Woche der Fahrer eines Wagens der Polizei gemeldet, dass vermutlich auf sein Fahrzeug geschossen wurde. Der Mann war am vergangenen Sonntag auf der Kriegersiedlung beziehungsweise dem Friedrich-Then-Weg unterwegs. Laut Polizei hörte der Fahrer einen Knall und stellte anschließend auf Höhe des Kennzeichens am Heck eine kleine Beschädigung fest.

Hinweise auf einen Schuss hätten sich jedoch vor Ort nicht ergeben. Die Polizei ging von einer anderen Ursache wegen der Art der Beschädigung aus.

Heckscheibe von Auto zerbricht

Mittlerweile wurde jetzt ein zweiter, identischer Fall gemeldet. Am Mittwochabend war wieder ein Fahrer auf dem Friedrich-Then-Weg unterwegs, als plötzlich die Heckscheibe des Wagens zerbrach. Die Polizei hat jetzt den Verdacht, dass jemand mit einer Luftdruckwaffe oder ähnlichem auf fahrende Autos schießt. Bei einer Absuche vor Ort konnte wieder kein Projektil gefunden werden, sagte ein Polizeisprecher zum BR.

"Lebensgefahr besteht zwar nicht, aber Menschen könnten schwer verletzt werden, wenn die Kugel zum Beispiel die Augen trifft." Polizeisprecher der Polizeiinspektion Dingolfing

Anwohner des Bereichs werden dringend gebeten, Hinweise oder Auffälligkeiten der Polizei in Dingolfing unter 08731-31440 zu melden.