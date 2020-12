Frontalzusammenstoß: Zwei Leichtverletzte im Landkreis Kulmbach

In Fölschnitz bei Ködnitz im Landkreis Kulmbach ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2182 an der Abzweigung Ebersbach gekommen. Wie die Polizei Stadtsteinach mitteilte, seien dabei zwei Autos frontal zusammengestoßen, weil eines der Fahrzeuge ins Schleudern geraten war.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Die beiden Insassen der Autos seien dabei leicht verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr. Die Staatsstraße 2182 war bis circa 15 Uhr gesperrt, da beide Autos abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.