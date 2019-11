Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss bei Mamming

Trotz der Warnung eines anderen Verkehrsteilnehmers endete die Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers am Montagabend mit einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Der 71-jährige Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Lastwagenfahrer unverletzt

Der Mann fuhr laut Polizei auf der alten B11 von Pilsting Richtung Dingolfing. Kurz vor Mamming kam er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der 24-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Die Polizeibeamten stellten bei dem 71-Jährigen Alkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Kurz vor dem Unfall war bereits eine Meldung eingegangen, wonach das Auto im Bereich von Goben bei Landau in Schlangenlinien unterwegs sei, so die Polizei.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Die alte B11 musste zur Bergung komplett gesperrt werden.