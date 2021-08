Frontalzusammenstoß: Polizei geht von versuchtem Mord aus

Es war ein schwerer Zusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße 2025 kurz nach dem Ortsausgang von Jettingen im Landkreis Günzburg: Ein 23-Jähriger hatte am Mittwochabend mit seinem Auto einen vorausfahrenden Pkw überholt, war dann aber nicht mehr nach rechts eingeschert, sondern weiter auf der Gegenfahrbahn gefahren.

Drei Menschen werden schwer verletzt

So stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem ein Ehepaar saß, frontal zusammen. Sowohl das Ehepaar als auch der unfallverursachende Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt und werden derzeit in umliegenden Kliniken stationär behandelt. An den Fahrzeugen war ein Totalschaden von rund 40.000 Euro entstanden, die Staatsstraße war stundenlang gesperrt.

23-Jähriger soll Unfall vorsätzlich verursacht haben

Erste Vernehmungen haben nun ergeben, dass der 23-jährige Überholer den Unfall wohl vorsätzlich herbeigeführt hatte. Gegen ihn wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Mord eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen hat das Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen.

Beschuldigter wird im Krankenhaus von Polizei überwacht

Der Beschuldigte ist laut Polizei allerdings wegen seiner Verletzungen noch nicht verlegungsfähig und wird derzeit im Krankenhaus von Polizeikräften bewacht. Die Kripo Neu-Ulm bittet nun Zeugen, die zu dem Sachverhalt noch weitere Angaben machen können, sich zu melden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.