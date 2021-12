Frontalzusammenstoß: Großeinsatz im Josef-Deimer-Tunnel

Der Landshuter Josef-Deimer-Tunnel in Landshut war am Freitagmittag nach einem Verkehrsunfall mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Drei Autos waren zusammengestoßen. Die Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Frontalzusammenstoß mitten im Tunnel

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es in der Tunnelmitte zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Warum ist noch unklar. Insgesamt waren an dem Verkehrsunfall drei Fahrzeuge beteiligt. Von den Insassen wurden drei Personen verletzt, einer davon schwer. Alle kamen zur weiteren Behandlung in Landshuter Krankenhäuser.

Massive Verkehrsbehinderungen in Landshut

Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Großeinsatz von Rettungskräften lief an. Es wurde versucht, den Verkehr umzuleiten. Im mittäglichen Berufsverkehr kam es trotzdem zu massiven Stauungen und Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Der Josef-Deimer-Tunnel, der unter dem Hofberg verläuft, ist eine wichtige Verkehrsachse in Landshut.

Tunnel über zwei Stunden gesperrt

Erst nachdem gegen 14.45 Uhr alle Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt waren, konnte der Tunnel nach mehr als zwei Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Landshuter Feuerwehr war mit den Löschzügen Stadt und Achdorf sowie rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Hinsichtlich der Unfallursache und des entstandenen Sachschadens ermittelt die Landshuter Polizei, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Landshut.