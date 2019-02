Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Staatsstraße zwischen Reichenbach und Mömbris frontal zusammen. Alle drei Insassinen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Schlepper überholt

Gegen 16:45 Uhr setzte eine 49-jährige VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2309 zwischen Reichenbach und Mömbris dazu an, einen vor ihr fahrenden Ackerschlepper samt Anhänger zu überholen. Dabei übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden Ford. Durch den frontalen Aufprall wurden die 49-jährige Unfallverursacherin, deren 10-jährige Beifahrerin und die 38-jährige Ford-Fahrerin mittelschwer verletzt. Alle drei wurden nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die alarmierten Feuerwehren aus Mömbris und Gunzenbach kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von jeweils rund 8.000 Euro. Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.