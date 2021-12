Frontalzusammenstoß bei Landshut: zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind nahe Postau im Landkreis Landshut zwei Menschen schwer verletzt worden.

Fahrer in Kliniken

Die beiden Autos stießen gegen 7 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, eine Frau und ein Mann, wurden mit schwersten Verletzungen in Kliniken gebracht, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Weitere Menschen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Autobahnzubringer gesperrt

Ein drittes Auto fuhr in die Unfallstelle, der Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Arbeiten ab der Unfallstelle dauern an. Der Autobahnzubringer zwischen Postau und der Anschlussstelle Wörth an der Isar der A 92 ist gesperrt.