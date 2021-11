Frontalzusammenstoß bei Heroldsberg endet tödlich

Der Mann war laut Polizei mit seinem Auto auf der B2 in Richtung Nürnberg unterwegs und frontal mit einem Pkw aus dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Das Auto des Mannes schleuderte darauf den Angaben zufolge nach rechts in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.

Kinder bleiben unverletzt

Im anderen Unfallfahrzeug saß eine 28 Jahre alte Frau, die von der Anschlussstelle Nürnberg-Nord der A3 kommend in Richtung Heroldsberg unterwegs war. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Ihre beiden Kleinkinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, zogen sich keinerlei Verletzungen zu.

Unfallhergang unklar

Wie es zu der Kollision kurz vor der Einfahrt zum Wasserwerk kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land will nun mithilfe eines Sachverständigen den genauen Unfallhergang klären. Während der Bergungsarbeiten war die B2 mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Es war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.