Frontalzusammenstoß: 27-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Nähe von Lohr am Main. Für einen 27-Jährigen kam dabei jede Hilfe zu spät. Er war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.

Fahrzeuge stoßen bei Unfall frontal zusammen

Der Mann fuhr mit seinem Auto von Steinbach kommend in Richtung Hofstetten. Dabei stieß er frontal mit einem Transporter zusammen. Der Unfallverursacher aus dem osthessischen Main-Kinzig-Kreis wurde dabei in seinem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt.