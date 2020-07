Frontalzusammenstoß: 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein 18-Jähriger war in seinem Kleinwagen von Dettelbach im Landkreis Kitzingen in Richtung Mainfrankenpark unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Bei dem Frontalzusammenstoß ist der 18-jährige Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Die Fahrerin des Lastwagens kam mit leichteren Verletzungen davon.

Beide Beteiligte waren eingeklemmt

Laut Polizeiangaben kamen beide Fahrzeuge in Folge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben seien die Autos dann zum Stehen gekommen. Der 18-Jährige sei durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe den jungen Autofahrer aus dem Wrack befreit. Er war schwer verletzt und wurde in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Steuer des Lastwagens saß eine 65-jährige Frau. Auch sie sei zunächst eingeklemmt gewesen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizeiinspektion Kitzingen versucht nun den Unfallhergang so exakt wie möglich zu rekonstruieren.