Frontalkollision bei Günzburg – ein Schwerverletzter

Unfallverursacher wird schwer verletzt

Der Mann versuchte noch ausweichen, schrammte dabei aber den Kleinbus, an dem er vorbeifahren wollte. Trotzdem kam es zur linksseitigen Frontalkollision. Dabei wurde er in seinem Pkw eingeklemmt und musste später von der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen befreit werden. Er wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber aus Ulm in eine Klinik geflogen.

Totalsperrung der Staatsstraße

Glück im Unglück hatten die beiden Männer, die in dem entgegenkommenden Auto unterwegs waren: Einer wurde - leicht verletzt - mit dem Krankenwagen in die Klinik nach Günzburg gebracht, der andere blieb unverletzt. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Jettingen, Burtenbach und Jettingen-Scheppach im Einsatz. Die Staatsstraße war über eine Stunde lang komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.