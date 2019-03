Frontalcrash bei Karlstadt fordert drittes Todesopfer

Wie bereits berichtet, hatte sich der Unfall am Mittwochnachmittag um 17.00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Karlstädter Ortsteilen Karlburg und Wiesenfeld ereignet. Die 18-jährige Fahranfängerin war im Auslauf einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein anderen Wagen geprallt.

Drei Menschen eingeklemmt - drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Unfallverursacherin und das Ehepaar im anderen Unfallwagen wurden eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste die drei lebensgefährlich verletzten Unfallopfer aus den Autowracks schneiden. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Unfallopfer sterben an schweren Verletzungen

Bereits am Abend teilte die Polizei mit, dass der 61-Jährige Fahrzeuglenker und seine 58 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen verstorben waren. Am Donnerstagmorgen starb die 18-jährige Unfallverursacherin ebenfalls an den Unfallfolgen. Warum die 18-Jährige mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten war, ist weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt.