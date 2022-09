Frontal gegen Rettungswagen – Motorradfahrer stirbt

Bei einem Unfall auf der B8 zwischen Feucht und Schwarzenbruck ist am Freitag (02.09.2022) ein 58-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei, reduzierte ein vor dem Motorrad fahrender Autofahrer die Geschwindigkeit und fuhr rechts ran. Der Grund war ein entgegenkommender Rettungswagen, der Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte.

Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Der Motorradfahrer fuhr aus noch nicht geklärter Ursache auf das Auto auf und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Rettungswagen frontal zusammen. Dadurch erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Rettungswagen mit Patient

In dem Rettungswagen befanden sich neben dem 22-jährigen Fahrer noch zwei weitere Besatzungsmitglieder und ein Patient. Sowohl die Insassen des Rettungswagens als auch der 81-jährige Fahrer des Autos blieben unverletzt. Die B8 musste für Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden.