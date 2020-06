Fronleichnam: Warum der Feiertag für Katholiken so wichtig ist

Katholiken in Bayern feiern am Donnerstag Fronleichnam. Was vielen Arbeitnehmern ein langes Wochenende beschert, ist für gläubige Katholiken der Tag, an dem sie ihren Glauben nach außen sichtbar demonstrieren.

Priester trägt Christus in Form einer Hostie durch die Straßen

Dazu trägt der Priester in einer Prozession mit vielen Gläubigen eine geweihte Hostie in einem goldenen Gefäß, der sogenannten Monstranz, durch die Straßen. Katholiken glauben, dass die geweihte Hostie Jesus Christus selbst darstellt: In der Hostie ist er hier und jetzt anwesend.

Der Name Fronleichnam bedeutet übersetzt so viel wie "Fest des Leibes und Blutes Christi". Er leitet sich ab aus dem Althochdeutschen. Dabei steht "vron" für "Herr" und "licham" für "Leib". Die heutige Sinngebung des Festes geht vom Bild des wandernden Gottesvolkes aus, dessen Mitte Christus ist, das "Brot des Lebens".

Prozessionen fallen dieses Jahr in Bayern aus

Doch in diesem Jahr fallen die meisten Fronleichnamsprozessionen in Bayern wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie aus. Ganz verzichten müssen die Gläubigen auf die Feiern jedoch nicht. Gottesdienste finden statt.

Kardinal Reinhard Marx feiert ein Pontifikalamt im Münchner Liebfrauendom, zu dem jedoch nur 70 Besucher zugelassen sind. Die Messe wird im Internet übertragen. Auch in Bamberg beispielsweise können Gläubige dem Gottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick am Bildschirm bewohnen. In Würzburg treffen sich die Teilnehmer auf dem Residenzplatz im Freien, wo Bischof Franz Jung die Fronleichnamsmesse zelebrieren wird.

Fronleichnam geht auf Vision aus dem Jahr 1209 zurück

Das Fest Fronleichnam geht auf eine Vision der Augustinernonne Juliana von Lüttich im Jahr 1209 zurück. In dieser Vision sah sie den Mond, der an einer Stelle verdunkelt war. Dies deutete sie als Hinweis Christi, dass der Kirche ein Fest zur besonderen Verehrung des Altarsakramentes fehle. Auf die Anregung Julianas hin setzte Papst Urban IV. 1264 das Fronleichnamsfest für die ganze Kirche ein. Die erste Fronleichnamsprozession in Bayern fand 1286 in Benediktbeuern statt.