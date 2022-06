Fronleichnam: Steinerne Altäre vor dem Verfall gerettet

Im unterfränkischen Dorf Hausen bei Würzburg freuen sich die Bewohner in diesem Jahr besonders auf die Fronleichnamsprozession. Als Altar dient ein steinerner Bildstock von 1760. In den vergangenen Monaten wurde er aufwändig restauriert. Er drohte zu verfallen. Zum Feiertag Fronleichnam soll er mit Blumen verziert werden. Pandemiebedingt gab es an vielen Orten in den vergangenen zwei Jahren keine Prozession.

Bildstock in Eßleben restauriert

Auch im unterfränkischen Eßleben haben Steinbildhauer den Prozessionsaltar vor dem weiteren Verfall gerettet. Die Restaurierung war aufwendig. "Es gehört zum fränkischen Kulturgut dazu und man geht respektvoll damit um", sagt Steinmetz Manuel Katzenberger. Vor 150 Jahren ließ ein Ehepaar das steinerne Denkmal in Eßleben errichten. Warum – das ist nicht überliefert. Ein Relief zeigte früher 14 Heilige. Krankheit, Armut, Streit: Unzählige Stoßgebete wurden an dieser Stelle vermutlich schon in den Himmel geschickt. Der Bildstock diente auch als Altar für Wallfahrer.

Restauration aufwendig und teuer

Bildstöcke gehören in Franken zum Kulturgut. Allein in Unterfranken stehen rund 3.000 Altäre an Wegrändern oder in Ortschaften. Viele dieser hunderte Jahre alten Bildstöcke drohen zu zerfallen. Handwerksmeister wie Manuel Katzenberger restaurieren sie. Die Kosten betragen meist mehrere Tausend Euro. Der Bildstock in Hausen zum Beispiel steht an einem Privathaus. In solchen Fällen gibt es Zuschüsse. Für den Prozessionsaltar von Eßleben ist die Gemeinde verantwortlich. Dort kostetet die Restaurierung rund 10.000 Euro. Alleine hier stehen auf Gemeindegrund stehen mehrere Dutzend Bildstöcke. Aus finanziellen Gründen können nicht alle vor dem Verfall gerettet werden.

Bildstockzentrum in Egenhausen

In Franken gibt es sogar ein eigenes Bildstockzentrum in Egenhausen, einem Ortsteil von Werneck im Landkreis Schweinfurt. Dort ist auch noch ein Bildstock aus Holz zu sehen. Bis ins 19. Jahrhundert waren die vielerorts üblich. Liebevoll nennen die Franken Bildstöcke auch Materl. Sie sind ein weit verbreitetes Zeichen der Volksfrömmigkeit. Ehrenamtliche haben über 600 Materl fotografiert und deren Zustand dokumentiert. Die Datenbank kann im Bildstockzentrum eingesehen werden. Außerdem gibt es Bildstockwanderungen und Besucher können das Handwerkszeug der Steinbildhauer sehen.

Bildstöcke als Altäre für Fronleichnam

An Fronleichnam tragen Pfarrer oft eine Hostie in einer Monstranz durch die Straßen. Gläubige begleiten die Prozession, beten an reich geschmückten Altären. Der Name Fronleichnam kommt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich zusammen aus "fron" – Herr und "lichnam" – Leib. Fronleichnam wird auch als "Das Fest des Leibes Christi" übersetzt. Bildstöcke dienen dabei traditionell in Dörfern als Altäre.