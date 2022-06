Fronleichnam in Augsburg: "Religion ist keine Privatsache"

Die Gesellschaft von heute braucht nach den Worten des Augsburger Bischofs Bertram Meier die Stimme der Kirchen, um den Menschen in ihren Ängsten um Krieg und Inflation beizustehen: "Die Politik allein schafft es nicht, die Krisen zu lösen." Mit dieser Botschaft wandte sich der Bischof in seiner Predigt zu Fronleichnam an die Gläubigen im Augsburger Dom. Der anschließenden Prozession durch die Innenstadt folgten rund tausend Menschen.

Fronleichnam als "Glaubensdemonstration"

Zum ersten Mal seit Corona war eine solche Prozession wieder möglich. Mit Blumen, Fahnen und Blasmusik ist Fronleichnam ein Feiertag, der im Stadtbild auffällt. Bischof Meier betonte, dass das Fest mehr sei als Folklore oder eine Machtdemonstration. Vielmehr handle es sich um eine "Glaubensdemonstration" und ein Zeichen, "dass Gott mit uns geht", erinnerte Meier.

Bischof: Gläubige sollen "nicht abtauchen"

Diese Sichtbarkeit nahm der Bischof zum Anlass, um die Gläubigen zu mehr Initiative aufzufordern: "Religion ist keine Privatsache, der Glaube gehört ins öffentliche Leben." Die Gläubigen sollten nicht abtauchen, sondern deutlich machen: "Hoppla, es gibt uns! Wir sind da, um bei den Menschen zu sein."

Die Regenbogenfahnen vor dem Dom

Die Regenbogenfahnen, welche die Stadt auf dem Domplatz gehisst hatte, kommentierte Meier ebenfalls in seiner Ansprache: Kirche sei keine Monokultur, sondern "ein farbenfroher Garten": "Der Regenbogen steht auch für den Frieden. Wir alle sind Geschwister. Das ist Geschenk und Verpflichtung."

Prozession durch die Innenstadt

Im Anschluss an den Gottesdienst zog die Fronleichnamsprozession am Rathaus vorbei in Richtung Maximilianstraße zum Herkulesbrunnen und wieder zurück zum Domplatz. Dabei wird das sogenannte "Allerheiligste", eine gesegnete Hostie, in einer prachtvollen Monstranz zu insgesamt vier Stationen getragen, wo jeweils zu einem Thema gebetet wird - etwa für die Stadt und ihre Bewohner, für die Schöpfung und alle Völker der Erde, für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und für die Kirche sowie für alle, die an Christus glauben.