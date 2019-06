Fronleichnam: Große Prozession durch Bambergs Altstadt

Die Katholiken in Franken bereiten sich auf Fronleichnam vor - einen der höchsten Feiertage der Katholischen Kirche. Wie jedes Jahr werden dabei an vielen Orten Messen und Prozessionen abgehalten.

Heilige Messe auf Bambergs Domplatz

In Bamberg beginnen die Feierlichkeiten um 8 Uhr früh mit einer heiligen Messe auf dem Domplatz. Erzbischof Ludwig Schick feiert sie zusammen mit den Mitgliedern des Domkapitels, den Pfarrern der Stadt und den Gläubigen. Anschließend zieht eine große Prozession durch die Altstadt. Zu dem Ereignis, das bereits seit 1390 stattfindet, werden tausende Gläubige erwartet.

Prozession in Wallenfels bayernweit einmalig

Bayernweit einmalig ist die Prozession in der Stadt Wallenfels im Landkreis Kronach - wegen zwei besonderen Traditionen: dem Fahnenschwingen auf der Schwedenbrücke, das auf den 30-Jährigen Krieg zurückgeht, sowie der Ehrenkompagnie in altbayerischen Pionier-Uniformen. Das farbenfrohe Fronleichnamsfest in Wallenfels ist deshalb weit über Oberfrankens Grenzen hinaus bekannt.