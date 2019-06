Fronleichnam: Ein Hochfest für Katholiken

Weihrauch, Blumenteppiche, geschmückte Häuser, Straßenaltäre und weiße Kommunionskleider: Mit farbenfrohen Prozessionen und Gottesdiensten unter freiem Himmel feiern Katholiken in Bayern am Donnerstag Fronleichnam.

Das Wort "Fronleichnam" geht auf das mittelhochdeutsche "vron" "Herr" und "lichnam" "lebendiger Leib" zurück. Mit der Feier der Heiligen Messe zelebrieren die Gläubigen das Geheimnis der Eucharistie: Die leibliche Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Im Mittelpunkt der feierlichen Prozession ist eine Monstranz mit Hostie, die durch die Straßen getragen wird.

In München werden 10.000 Gläubige erwartet

Am Hochfest Fronleichnam demonstrieren Katholiken auch ihren Glauben, indem sie eine Monstranz mit einer Hostie – für Katholiken der Leib Christi – durch die Kirchen und Straßen tragen. Alleine in München werden zum Pontifikalgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx und der anschließenden Prozession in der Innenstadt rund 10.000 Gläubige erwartet. Angekündigt ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, selbst Protestant.

Bayerns einzige Prozession zu Wasser findet auf dem Staffelsee statt. Auch in der Weltkulturerbestadt Bamberg ist Fronleichnam inzwischen eine Mischung aus Religion, Tradition und Touristenattraktion. Entstanden ist das Hochfest im 13. Jahrhundert. Dem Reformator Martin Luther galt Fronleichnam noch als das "allerschändlichste Jahresfest". Inzwischen feiern mancherorts aber Protestanten und Katholiken gemeinsame Fronleichnamsgottesdienste wie etwa heute Morgen auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Gesetzlicher Feiertag ist heute allerdings nur in fünf Bundesländern.