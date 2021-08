"Fritzla" im Frankenwald: Besuch beim ausgezeichneten Dorfladen

"Die privat geführten Dorfläden sind die 'stillen Stars' der Nahversorgung auf dem Land." So lautet die Einschätzung der Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland. Das Netzwerk hat ein sogenanntes 5-Sterne-Dorfladen-Projekt gestartet, bei dem eine Jury die zahlreiche Dorfläden in ganz Deutschland prämiert. Als einer der ersten in Nordbayern wurde das "Fritzla" in Steinwiesen ausgezeichnet.

Steinwiesen: Ein Dorfladen in dritter Generation

1922 gegründet, wird der Dorfladen im Landkreis Kronach inzwischen in dritter Generation geführt. Eigentlich sind die 180 Quadratmeter viel zu klein für heutige Verhältnisse, aber der Dorfladen ist irgendwie doch Kult. "Früher waren wir ein kleines Kaufhaus", erklärt Liane. Sie ist inzwischen 86 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben im "Fritzla" verbracht. Büstenhalter, Herrenhemden, Bettfedern – Liane kann gar nicht alles aufzählen, was sie schon verkauft hat.

Lieferservice für Kindergärten aus der Region

Heute hat der Dorfladen seinen Service noch weiter ausgebaut. Die Mitarbeitenden beliefern Kindergärten und Grundschulen in der Region mit Milch und Obst. Ein Programm der Europäischen Union soll dazu beitragen, dass Kinder lernen, sich gesund zu ernähren. Fast 50 Kindergärten und Grundschulen klappert Chef Wieland Baierkuhnlein im Frankenwald ab: Hauswirtschaftsklassen der Mittelschulen, die Bäckerklasse der Berufsschule und Wohngruppen der Lebenshilfe. Die großen Ketten interessierten sich nicht für solche "klein-klein Aufträge", so Baierkuhnlein.

Regionale Produkte aus dem Frankenwald

Baierkuhnlein ist fast pausenlos unterwegs, schließlich müssen die Produkte eingekauft werden. Denn ein Großteil kommt aus dem Frankenwald: Wurst aus Seibelsdorf, Brot aus Wallenfels, Pralinen aus Lauenstein. Im nahegelegenen Teuschnitz hat der nach der Pflanze benannte Arnikaverein seinen Sitz. Hier werden Cremes, Bärwurzschnaps oder Chilisenf gemacht. Kaum abgefüllt, stehen die verschiedenen Senfsorten aus Teuschnitz auch schon im Regal des Dorfladens.

Nächstes Jahr wird Chef Wieland Baierkuhnlein 60 Jahre alt – und sein Laden feiert sein hundertjähriges Bestehen. Nach der 5-Sterne-Auszeichnung wartet dann die nächste Feierlichkeit auf das "Fritzla".