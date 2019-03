Fritz-Koenig-Refugium bei Landshut muss erhalten bleiben

Das Ensemble der Wohn-, Atelier- und Pferdezuchtbauten des Bildhauers Fritz Koenig auf dem Ganslberg bei Landshut muss nach dem Willen des Freistaats Bayern und der Stadt Landshut als Denkmal erhalten bleiben. Ein Verkauf der Gebäude, wie er nach dem Tod des Bildhauers vor zwei Jahren im Raum stand, ist vom Tisch. Darüber herrschte Einigkeit bei einem nicht-öffentlichen "Runden Tisch" unter der Leitung von Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Dienstagabend. Aus Teilnehmerkreisen erfuhr der Bayerische Rundfunk am Mittwochvormittag, dass über Details des Erhalts im Herbst weiter verhandelt wird.

Hochkarätige Teilnehmer

Diskutiert haben an dem "Runden Tisch" im Kunstministerium dem Vernehmen nach sieben Persönlichkeiten: Neben Minister Sibler auch Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP), Niederbayerns Regierungspräsident Rainer Haslbeck, der Kunstexperte Alexander Rudigier, der Koenig-Freund und Dokumentarfilmer Dieter Wieland sowie Vertreter der zerstrittenen Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung und des Freundeskreises Fritz Koenig. Der Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, war aus persönlichen Gründen verhindert.

Konzept für die Erhaltung und Nutzung der Gebäude benötigt

Nun geht es darum, Geld für die Erhaltung des Ensembles aus den 60er Jahren zu sammeln. Diese Aufgabe fällt vor allem den beiden Vereinen zur Erinnerung an Fritz Koenig zu. Ziel ist es nun, ein Konzept für die Erhaltung und Nutzung der Gebäude zu entwickeln. Das bayerische Kunstministerium äußerte sich bislang nicht. Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) unterstrich, die Erhaltung der Gebäude am Ganslberg sei für die Stadt zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund gestanden. Putz wies Kritik an der Räumung des Anwesens nach dem Tod des Bildhauers zurück:

"Die gesamte Einrichtung durfte gar nicht in dem einsam gelegenen Anwesen bleiben. Alle Stücke wurden ordnungsgemäß eingelagert. Die originale Situation wurde umfangreich fotografisch dokumentiert, so dass die Einrichtung jederzeit wieder originalgetreu aufgestellt werden kann." Alexander Putz (FDP) - Oberbürgermeister von Landshut