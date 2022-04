Frist für spätere Einschulung läuft am 11. April ab

"Meine Frau und ich machen uns darüber viele Gedanken – ist es der richtige Schritt?", fragt sich Andreas Heinelt. Er lebt mit seiner Familie in Schweinfurt. Seine Tochter Luisa ist ein sogenanntes Korridorkind. Sie wird in dem Zeit-Korridor zwischen dem 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt. Ihre Eltern haben die Möglichkeit, sie ein Jahr später einzuschulen. Diesen Wunsch müssten sie der betreffenden Grundschule bis zum 11. April schriftlich mitteilen.

Schwierige Entscheidung für Eltern

Laut Andras Heinelt hat der Kindergarten empfohlen, dass Luisa dieses Jahr in die erste Klasse gehen soll. Sie beherrscht zum Beispiel schon viele Buchstaben. Außerdem hat die Fünfjährige sehr große Lust, jetzt in die Schule zu gehen. "Luisa fordert es ein, dass man ihr etwas erklärt, wie zum Beispiel Rechnen und Schreiben", sagt Andreas Heinelt. Sie könne ein "bisschen die Lust" auf die Schule verlieren, wenn sie noch ein Jahr in den Kindergarten gehen müsste. Andreas Heinelt und seine Frau entscheiden, dass Luisa in diesem Herbst eingeschult wird.

Zum Artikel: Wie der blinde Maks den ersten Schultag erlebt hat

Schulpsychologin empfiehlt umfassende Beratung

Silvia Glaser kennt sich mit der Einschulung von Korridorkindern gut auskennt. Sie ist Schulpsychologin am Schulamt von Stadt und Landkreis Schweinfurt und berät die Eltern von Korridorkindern. "Neben der eigenen Einschätzung der Eltern würde ich auch berücksichtigen, was die Erzieherinnen im Kindergarten empfehlen und wie man sich bei der Schuleingangs-Untersuchung des Gesundheitsamtes zu dieser Frage äußert", sagt Glaser. Außerdem empfiehlt sie, sich vom Kinderarzt beraten zu lassen. Zusätzlich erfolgt laut Glaser ein Screening, bei dem eine erfahrene Lehrkraft einschätzt, ob das Kind schon fit für die Schule ist.

Einige Voraussetzungen für die Einschulung

Für eine Einschulung sei unter anderem sehr wichtig, dass die Kinder Freude am Lernen haben, sagt Silvia Glaser. Außerdem sollten die Kinder kognitiv fit sein. Dazu zählt etwa problemlösendes Denken. Die Kinder sollten dem Unterricht aufmerksam folgen können und selbstbewusst genug sein, um sich etwa in sozialen Situationen gut behaupten zu können. Auch die körperliche Fitness sollte man laut Silvia Glaser nicht außer Acht lassen, da die Kinder ihre Büchertaschen tragen müssen. Diese seien oft schwer.