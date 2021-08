Frisiertes "Monster-Bike": Mit 80 km/h durch Presseck

Ein 40 Jahre alter Mann hat sein Pedelec so frisiert, dass es bis zu 80 Stundenkilometer schnell fahren konnte. Wie es von der Polizei in Stadtsteinach heißt, hatte der Mann sein Rad durch verschiedene Anbauten aufgemotzt.

Bis zu 80 km/h schnell: Zusatz-Motor statt Bremse

Bei einer Kontrolle am Donnerstag stellte sich heraus, dass an der Nabe des Vorderrades ein zusätzlicher Motor angebracht war und in den Packtaschen drei zusätzliche Akkus verstaut waren. Außerdem funktionierte die Vorderbremse nicht, da sie nicht mehr vorhanden war – sie musste dem Antriebsmotor in der Vorderradnabe weichen.

Durch das Tuning habe das eigentlich als S-Pedelec verkaufte Gefährt Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h erreicht, normalerweise dürfe ein S-Pedelec maximal 45 km/h fahren, heißt es von der Polizei. Laut Tacho sei der Mann mit dem Rad zeitweise aber sogar über 80 km/h gefahren.

Pedelecs sind Fahrräder mit Elektromotor. Sie gelten als einfacher zu fahren als E-Bikes, was sie gefährlich macht, sehen Sie hier.

Getuntes Gefährt von Polizei sichergestellt

Außerdem habe der Mann keinen Helm getragen – bei solchen Geschwindigkeiten müsse aber laut Gesetz ein angemessener Kopfschutz getragen werden, ein normaler Fahrradhelm hätte in diesem Fall nicht ausgereicht, sagte ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage. Das verkehrsunsichere Gefährt wurde sichergestellt, damit sei der Fahrer aber nicht einverstanden gewesen. Inwieweit das Gefährt jetzt durch Fachleute näher untersucht und ob es später wieder an den Beschuldigten herausgegeben werden kann, entscheidet nun die Staatsanwaltschaft in Bayreuth.

Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße eingeleitet

Den 40-Jährigen erwartet unterdessen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und Versicherungsschutz sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

Der Mann sei der Polizei schon früher wegen verschiedener Straßenverkehrsdelikte aufgefallen und habe seinen Führerschein bereits abgeben müssen, so der Sprecher weiter.