Schluss mit Föhnen? Friseure und die Energiekrise

"Was ist denn dein Wunsch von den Strähnen her?", fragt die Münchner Friseurin Katharina Himmel ihre Stammkundin. Erst vor kurzem hat die junge Friseurmeisterin im Münchner Glockenbackviertel ihren ersten eigenen Salon eröffnet. Und das mitten in der Energiekrise.

Trotz hohen Energiebedarfs optimistisch

Friseur-Läden haben einen erhöhten Energiebedarf. Färben, Waschen und Föhnen kosten Strom und Gas. Außerdem muss der Salon geheizt werden. "Klar habe ich es registriert, aber gleichzeitig war das für mich kein Grund zu sagen, dass ich das nicht mache. Ich habe natürlich abgewogen für mich, aber ich bin eine Optimistin. Das wird schon irgendwie werden", sagt Himmel hoffnungsvoll.

Ob sie bald ihre Preise für die Kunden und Kundinnen erhöhen muss, weiß sie noch nicht. Die Stadtwerke München können ihr noch nicht sagen, wie teuer es im nächsten Jahr werden wird. Es steht nur fest, dass es teurer werden wird.

IHK empfiehlt: LED statt Halogenleuchtmittel

Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass das auch an der Kundschaft nicht spurlos vorübergehen dürften. Dirk Bräu ist Energieberater bei der Handwerkskammer Oberbayern und kennt die Herausforderungen für Friseure und Friseurinnen. Diese könnten aber vor allem bei einem Posten sparen.

"Vorne dabei ist natürlich bei der Reduzierung des Energieverbrauchs die Änderung der Beleuchtung auf LED", erklärt er. Viele Betriebe hätten noch Halogenleuchtmittel, was einst aufgrund der Qualität der Leuchtmittel notwendig war. Mittlerweile könne man diese gut durch LED ersetzten und "damit 70 bis 80 Prozent des elektrischen Strombedarfs für die Beleuchtung sparen."

Tipp: Kleinere Handtücher und saubere Föhngeräte

Der größte Einflussfaktor ist jedoch das Heizen. Daran können auch Ladenmieter wie Katharina Himmel nur wenig ändern. Jedoch gibt es einige Stellschrauben: zum Beispiel Föhngeräte regelmäßig reinigen oder kleinere Handtücher verwenden. Diese beanspruchen im Trockner weniger Zeit und somit weniger Energie.

Mit solchen Ratschlägen ist Energieexperte Bräu allerdings vorsichtig. "Ich kann nicht vorgeben, dass man andere Mittel für Dauerwellen zum Beispiel verwendet, die vielleicht weniger Einwirkzeit für die Wärme brauchen oder dass der Bäcker ein anderes Verfahren in der Teigführung nimmt, um Energie zu sparen. Ich weiße auf Maßnahmen hin, die jeder gut umsetzen kann und keinen Einfluss auf die Qualität der Arbeitsleistung oder die Produkte hat", erklärt Bräu.

Friseurin Himmel bleibt optimistisch

Bei Friseurin Kathi Himmel hätte Energieberater Dirk Bräu wenig zu verbessern. LED und kleinere Handtücher hat sie in ihrem Laden bereits. Hinzu kommt, dass der Salon direkt über dem Heizungskeller ist. Auf diese Dinge hat sie bei der Geschäftssuche geachtet, sagt sie.

Ansonsten helfe als Unternehmerin nur Optimismus: "Ob ich Angst vor der Energiekrise habe? Nein, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen Selbstschutz ist, dass ich mich da gar nicht so darauf einlasse, aber bis jetzt habe ich keine Angst, ne. Das wird schon werden."