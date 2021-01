Lichter an! Das Friseurhandwerk protestiert bayernweit

"Wir brennen für unsere Kunden und lassen das Licht an!" Unter diesem Motto wollen Friseure in ganz Bayern ein Zeichen im Lockdown setzen und auf ihre schwierige Situation in der Corona-Krise aufmerksam machen. Den ganzen Tag lang, die ganze Nacht über bis morgen früh um 8.00 Uhr sollen wegen des Teil-Lockdowns in den geschlossenen Frisörläden die Lichter an bleiben.

Signal an Kundschaft

Damit will das Friseurhandwerk ein Signal an die Kundschaft schicken: "Wir Friseure denken an euch und freuen uns auf ein Wiedersehen". Mit den beleuchteten Friseursalons wollen die Friseure aber vor allem wahrgenommen werden und darauf aufmerksam machen, wie hart derzeit ihr Kampf um die eigene Existenz sei.

"Wir vermissen unsere Kunden, sie liegen uns sehr am Herzen, die Aktion ist ein Lebenszeichen in unhaltbaren Zeiten, in denen es kaum Perspektiven gibt." Marcel Schneider, Friseur in Nürnberg

Lichter brennen in ganz Bayern

Die Aktion der brennenden Lichter ist eine Idee des Landesverbandes des bayerischen Friseurhandwerks. Seit dem 16.12.2020 sind alle Friseurgeschäfte in Bayern geschlossen.