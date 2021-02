Friseure in Lockdown-Not: Niederbayerin reicht Klage ein

Die derzeitige Situation bei Friseuren sei existenzbedrohend - deswegen hat Salonbetreiberin Christa Meier aus Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht eingereicht. Ihre Tochter Kathrin Zellner arbeitet bei ihr im Salon und ist zudem Vizepräsidentin der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz. Sie fordern, dass die Salons - wie in Österreich - wieder öffnen dürfen.

Bundesweite Klagen gegen Friseurschließungen

Bundesweit klagen Friseure für die Wiedereröffnung ihrer Salons. Die Urteile in den jeweiligen Bundesländern werden bis Freitag erwartet. Sollte die Klage von Christa Meier und Kathrin Zellner in Bayern Erfolg haben, würden alle Friseursalons in Bayern davon profitieren.

"Wir sind in den Friseursalons nicht die Superspreader. In ganz Deutschland haben wir 84.000 Salons, 240.000 Mitarbeiter und circa 200.000 Azubis. Und in ganz Deutschland haben wir nur 14 Infektionen gehabt." Kathrin Zellner, Friseurin in Röhrnbach

Sollte die Klage jedoch scheitern und sollten es am Mittwoch beim Bund-Länder-Gipfel keine Lockerungen für Friseursalons geben, dann wäre es für Zellner an der Zeit für eine bundesweite Aktion der Friseure: Die Friseure überlegen, ihre Scheren symbolisch an Politiker zu übergeben. Denn nach dem 1. März bräuchten sie diese nicht mehr. Und das, obwohl der Terminplaner des Friseursalons in Röhrnbach von Betreiberin Christa Meier und der Angestellten Kathrin Zellner jetzt schon voll wäre - für die Zeit nach dem Lockdown. Doch ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bis dahin aber stehen Trockenhauben und Föhns bei Christa Meier weiterhin still.