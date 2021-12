Friseure in der Pandemie: Weniger Andrang, Angst vor 2G plus

Es ist eine Szene, wie man sie nun überall sieht. Am Eingang des Bayreuther Friseursalons Schrödel mitten in der Fußgängerzone muss die Kundin erst einmal ihren Impfnachweis vorzeigen, bevor sie ihre Jacke ablegen darf und eine neue Frisur bekommt. Es gehört zum Alltag, und doch ist es auch für Sabrina Bartsch am Empfang alles andere als normal. "Man kommt sich ein bisschen vor wie ein Türsteher an einer Disko. Nur wer den Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigt, darf rein", so Bartsch.

Resturlaub statt Zusatzschichten für Friseure

Die Kunden reagieren hier aber entspannt. Probleme gab es bisher nicht. Auch nicht am Telefon, sagt Inhaberin Sandra Schrödel. Schon in der dritten Generation führt sie das Geschäft. Der Salon ist relativ groß. Doch viele der roten Sessel sind aktuell leer. Und das im Dezember, wo doch viele schon über ihre Weihnachtsfrisur nachdenken.

"Normalerweise wäre die Bude voll und wir würden Überstunden machen", so Schrödel. Doch die Realität sieht gerade anders aus. Statt Zusatzschichten gibt es Resturlaub. Das Terminbuch ist deutlich leerer als gewöhnlich.

Bartschneiden und Trinken – nur dann darf die Maske runter

Maskenpflicht gilt auch am Platz. Abgenommen werden darf sie nur für einen Schluck Wasser oder Kaffee – und natürlich wenn es bei den Herren ans Bartschneiden geht. Auch die Themen während des Frisierens drehen sich überwiegend rund um das Thema Corona. Dennoch wünschen sich viele ihrer Kundinnen, einfach mal abzuschalten und ein wenig aus dem Alltag zu fliehen. "Ich bin froh, dass ich überhaupt kommen kann und es keinen Lockdown gibt. Da lasse ich gerne die Maske auf", sagt Anja Saßmannshausen, während sie gerade neue Strähnchen bekommt.

Angst vor 2G plus bleibt

So sieht es auch Friseuse Sandra Schrödel. Wirkliche Probleme mit Kunden, die für die Maßnahmen kein Verständnis haben, hatte sie bisher glücklicherweise nicht, sagt sie. Ihre größte Angst ist vielmehr, dass sie ihren Laden doch wieder schließen muss, sollte es noch einmal einen Lockdown oder eine 2G-plus-Regelung geben. "Das würde Kunden noch mehr daran hindern, zu kommen", ist sie sicher. Und dann bleibt auch noch die Angst davor, dass sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen in Quarantäne muss. "Mein größter Weihnachtswunsch ist einfach, dass es bald irgendwann wieder normaler wird."