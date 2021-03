Friseure, Gärtnereien, Baumärkte wieder offen – Lage entspannt

Viele Friseure hatten entgegen ihrer Gewohnheit auch schon heute, am Montag, ihre Salons geöffnet. So auch die Leinburger Friseurmeisterin Sonja Fischer. Ihre erste Kundin hatte sie bereits auf fünf Uhr morgens bestellt. Rund 50 Personen will sie an diesem ersten Tag nach dem Lockdown mit ihrem Team versorgen. Geschlafen habe sie in der Nacht auf Montag eigentlich gar nicht, das Adrenalin aber reiche aus, bis heute Nacht den Laden offen zu lassen.

Neue Konzepte zum Abstandhalten beim Friseur

Die Kunden müssen ein wenig Geduld mitbringen: Die Abstandsregeln erfordern, dass der ein oder andere auch mal ein paar Minuten vor der Tür warten muss, bis er seine Personalien zur Anmeldung im Salon eintragen kann.

Die Kundschaft zeigt Verständnis und ist vor allem froh, nach so langer Zeit endlich wieder die Haare geschnitten zu bekommen. "Es sei ein Stück Freiheit und Lebensqualität, die wir zurückbekämen", sagt ein Herr, Ende 40, der sich gerade den Nacken ausrasieren lässt. Ein Student will den ersten Friseurtermin nach Monaten gleich zum Anlass nehmen für einen neuen Look. Eine Dauerwelle soll es werden, dafür habe er auch genügend Zeit im Gepäck. Die meisten Kunden aber wollen schlichtweg einen ordentlichen Schnitt und zum Teil auch ihre grauen Haare abdecken.

Sonja Fischer schneidet auf zwei Ebenen, sie hat im Souterrain ihres Salons einen weiteren Frisierplatz eingerichtet, um alle nötigen Abstände einzuhalten. Die Bayreuther Friseurin Sandra Schrödel beispielsweise ist zusätzlich auf einen Pop-Up-Salon ausgewichen, um mehr Platz für ihre Kunden zu haben.

Baumarkt in Kempten: Nur wenige Kunden

Die Wiedereröffnung der Baumärkte hat in Kempten im Allgäu am Morgen nicht für lange Schlangen oder gar Chaos gesorgt. Bei Minustemperaturen warteten nur wenige vor der Eingangstür, die meisten Kunden blieben bis unmittelbar vor Geschäftsöffnung um 7 Uhr lieber in ihren Autos. Einige kamen aber von weiter her.

Ein Ehepaar aus Oy-Mittelberg (Oberallgäu) hat sich die Einkaufsliste aufgeteilt. Während die Gattin "alles für den Garten" braucht, wird sich der Ehemann in der Sanitärabteilung umschauen. Zu Hause wird nun nämlich das Bad renoviert. Bei den anderen Kunden standen Regalbretter, ebenfalls Gartenpflanzen oder Farben auf dem Zettel.

Auch andernorts, zum Beispiel in München, ist die Lage in den Baumärkten offenbar entspannt.